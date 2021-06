Gut gelaunt : Die britische Königin Elizabeth II. beim G7-Gipfel.

Oli Scarff/Pool AFP/AP/dpa

Bodelva. Die Queen hat in ihrem Leben schon so manchen hochrangigen Regierungschef begrüßt. Beim G7-Gipfel in Cornwall gab sie sich betont locker.

„Are you supposed to be looking as if you're enjoying yourself?“: Bei einem Empfang im Rahmen des G7-Gipfels im englischen Cornwall hat die Queen (95) mit einem Scherz für gute Stimmung gesorgt. Während die britische Königin mit den Staaten