Stadtführung in St. Petersburg auf den Spuren von Putin

Stadtführer Juri Netschajew zeigt bei der Stadtrundfahrt "Putin in Peterburg" auch Fotos aus den frühen Jahren von Wladimir Putin.

Ulf Mauder/dpa

Sankt-Peterburg. St. Petersburg ist die Heimatstadt von Kremlchef Putin. Als die Stadt noch Leningrad hieß, wuchs er hier in ärmlichen Verhältnissen auf. Doch auch in der EM-Gastgeberstadt ist der 68-Jährige umstritten.

Zu Großereignissen wie der Fußball-EM in St. Petersburg ist Russlands Präsident Wladimir Putin besonders stolz auf seine Heimatstadt. In der bei Touristen beliebten Millionenmetropole am Finnischen Meerbusen gibt es für Interessierte auch F