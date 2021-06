Kann Merkel helfen? Natalia Protassewitsch bangt um ihren inhaftierten Sohn Roman.

Czarek Sokolowski/AP/dpa

Berlin. Die Eltern des in Belarus inhaftierten regierungskritischen Bloggers Roman Protassewitsch vermuten, dass ihr Sohn gefoltert wurde. Nun wendet sich die Mutter hilfesuchend an Kanzlerin Merkel.

Die Mutter des in Belarus inhaftierten Regierungskritikers Roman Protassewitsch hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gebeten, sich für die Freilassung ihres Sohnes und anderer in dem Land Gefangener einzusetzen. „Wir bitten Sie sehr, uns zu he