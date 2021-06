Prinzessin Amalia der Niederlande will sich nach dem Abitur erst einmal die Welt angucken und dann studieren.

Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press/dpa

Den Haag. Die niederländische Kronprinzessin Amalia (17) will während ihrer Studienzeit auf die jährliche staatliche Zulage von 1,6 Millionen Euro verzichten.

Das teilte Ministerpräsident Mark Rutte am Freitag in Den Haag mit.„Ich finde es unangenehm, solange ich wenig als Gegenleistung bringen kann und andere Studenten es soviel schwerer haben, vor allem in dieser unsicheren Corona-Zeit“, schri