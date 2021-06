Symbolbild: Juristen streiten über Rechte und Pflichten für Geimpfte und Ungeimpfte am Arbeitsplatz.

Frank Rumpenhorst/dpa

Essen/Hamburg. Wie umstritten viele Fragen rund um die Corona-Pandemie unter Arbeitsrechtlern sind, stellt Nicole Mutschke, Bielefelder Fachanwältin für Arbeitsrecht, bei „19 – die Chefvisite“ klar.

„Wir zoffen uns über fast alles, was Corona betrifft“, so die Juristin unter Verweis auf die neuartige Situation. In der Sendung ordnet sie die wichtigsten Fragen für geimpfte und ungeimpfte Arbeitnehmer ein.Der ausführliche Talk hier im Vi