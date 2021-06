Neuer „Herr der Ringe“-Film kommt: „The War of the Rohirrim“

Tolkiens "Herr der Ringe"-Welt kommt zurück ins Kino. Der neue Film "War of the Rohirrim" soll als Anime die Vorgeschichte zum zweiten Teil "Die zwei Türme" erzählen. Hier eine Szene mit Ian McCallen als Gandalf.

Imago Images / United Archives

Berlin. Tolkiens Mittelerde kommt auf die Leinwand zurück: Hinter „The War of the Rohirrim“ steht das Studio von Peter Jacksons „Herr der Ringe“-Trilogie.

Rückkehr nach Mittelerde: Das Studio Warner Bros. hat einen neuen Film aus Tolkiens „Herr der Ringe“-Welt angekündigt. Das berichtet das Branchenblatt „Hollywood Reporter“.Heißen soll das Werk „The Lord of the Rings: The War of the Roh