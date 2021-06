Der Sommerurlaub ruft in vielen Ländern Europas

An einem Strand südlich von Athen: Griechenland empfängt bereits seit einigen Wochen wieder Touristen.

Lefteris Partsalis/XinHua/dpa

Berlin. An den Strand oder in die Berge? Möglich ist in den kommenden Wochen beides. Viele europäische Länder lockern die Corona-Einschränkungen zur Sommersaison weiter.

Das Impfen geht voran, die Coronazahlen zurück und der Sommerurlaub steht vor der Tür. Die ganz großen Veranstaltungen sind in den europäischen Ländern zwar in der Regel noch verboten - aber ein Wein auf der Restaurantterrasse ist fast über