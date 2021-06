Rehe in Vorgärten: Nimmt das Phänomen überhand?

Rehe laufen über ein Feld: Die Wildtiere mögen am liebsten halboffene Landschaften.

Federico Gambarini

Osnabrück. Viele Gartenbesitzer beklagen sich über Rehe, die sich über ihre Pflanzen und Blumen hermachen. Werden es wohlmöglich immer mehr? Jein, sagt ein Experte.

Nach dem verregneten April und Mai grünt und sprießt es nur so in vielerorts Gärten. Doch das saftige Grün lockt auch ungebetenen Besuch an: Viele Gartenbesitzer beklagen sich über Rehe, die sich über ihre Pflanzen und Blumen hermachen