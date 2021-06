Rundfunkbeitrag-Gegner sitzt in JVA Münster: #FreeGeorgThiel bewegt

Rundfunkbeitrag-Rebell Georg Thiel verweigerte die Offenlegung seiner Finanzen und sitzt seit drei Monaten in der JVA in Münster ein (Archivfoto).

dpa/Friso Gentsch

Münster. Seit mehr als drei Monaten sitzt der 53-jährige Georg Thiel im Gefängnis in Münster. Sein Fall bewegt derzeit tausende Twitternutzer. Viele fordern seine Freilassung und ein Ende des umstrittenen Rundfunkbeitrags.

Mehr als 17.000 Tweets mit dem Hashtag #FreeGeorgThiel setzten Nutzer am Mittwoch innerhalb weniger Stunden ab. Dahinter steckt die Forderung, einen Mann freizulassen, der Ende Februar in die JVA in Münster eingesperrt wurde. Sein Vergehen: