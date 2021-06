Auf Malta wurden 740 Kilogramm Kokain in einem Container mit Bananen aufgespürt.

Uncredited/Customs Malta/AP/dpa

Valletta. Versteckt waren sie in einem Container mit Bananen: Auf Malta wurden Drogen in Millionenhöhe beschlagnahmt.

Zoll-Ermittler auf Malta haben Hunderte Kilogramm reinsten Kokains in einem Container mit Bananen entdeckt. Die Behörde stieß nach eigenen Angaben am Dienstag auf den 740 Kilo schweren Rekordfund.Das Koks war demnach in Ein-Kilo-Päckchen in