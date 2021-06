Die Paare ziehen ins "Sommerhaus der Stars" in Nordrhein-Westfalen.

dpa/Guido Kirchner

Bocholt . Die sechste Staffel des RTL-Formats "Sommerhaus der Stars" geht an den Start. Diese acht Paare sind in ein Haus in NRW eingezogen.

Acht Promi-Paare sind für die sechste Staffel des RTL-Reality-Formats "Das Sommerhaus der Stars" gemeinsam in ein Haus in Nordrhein-Westfalen eingezogen. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur teilte RTL die Namen der Kandidatinnen und Ka