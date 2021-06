Feuerwehrleute im Kreis Biberach stehen neben einem Feuerwehrboot auf einer Straße in den Fluten eines heftigen Unwetters.

Simon Adomat/VMD Images/dpa

Rot an der Rot. In mehreren Bundesländern mussten Rettungskräfte wegen vollgelaufener Keller und überschwemmter Straßen ausrücken. Mindestens ein Mensch starb. Die Vorhersage für Mittwoch ist nicht viel besser.

Unwetter haben im Süden und in der Mitte Deutschlands für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. Im Kreis Biberach (Baden-Württemberg) ertrank ein Mann in seiner Wohnung. Auch in Bayern und Sachsen liefen Keller voll, Straßen