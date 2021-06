Firmengründer Klaus Fassin ist tot.

dpa/ Bernd Thissen

Emmerich . Klaus Fassin, Gründer des Süßwarenherstellers Katjes, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte das Unternehmen mit.

Der Gründer des Süßwarenherstellers Katjes, Klaus Fassin, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Wie das Unternehmen am Dienstag am Firmensitz in Emmerich mitteilte, starb Fassin bereits am Wochenende. Der im niederländischen 's-Heerenberg a