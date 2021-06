Sänger Liam Payne bei der Verleihung der Laureus Sport Awards 2020.

Jörg Carstensen/dpa

Berlin. Der ehemalige One-Direction-Sänger Liam Payne ist wieder Single: Payne und Model Maya Henry haben ihre Verlobung aufgelöst.

Sänger Liam Payne (27) hat die Trennung von seiner Verlobten, dem Model Maya Henry, bekanntgegeben. Er sei wieder Single, sagte Payne („Strip That Down“) am Montag (Ortszeit) als Gast im Podcast „The Diary of a CEO“. „An diesem Punkt bin ic