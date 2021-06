Infrastruktur für Boote, Kanus & Co soll verbessert werden

Ein Hausboot und Paddelboote liegen an einem Steg vor dem Schweriner Schloss.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. „Masterplan“, das hört sich groß an. Um die Freizeitschifffahrt zu fördern, geht es aber vor allem um viele kleine Maßnahmen. Dabei gibt es einen Schwerpunkt.

Immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel - das haben immer mehr Menschen in Deutschland. Im Urlaub oder am Wochenende ein Haus- oder Sportboot mieten und über Seen und Flüsse tuckern oder Kanutouren machen, das boomt. Die Infrastruktur ab