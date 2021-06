Am Wochenende kam es durch Starkregen zu zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr.

Boris Roessler/dpa

Berlin. Fahrer müssen aus Autos gerettet werden, ein Arbeiter verunglückt tödlich. In einem Thüringer Ort heulen die Sirenen. Über Deutschland wüten auch am Sonntag Unwetter - und es soll weitere geben.

Nachdem in vielen Orten Deutschlands Unwetter am Wochenende immense Schäden verursacht haben, ist die Gewittergefahr auch zu Beginn der Woche nicht gebannt.„Die feuchte, schwüle und gewittrige Luftmasse hält uns auch in den nächsten Tagen w