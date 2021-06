Autos fahren über die überflutete Schillerstrasse am Stuttgarter Hauptbahnhof. Die Abflüsse der Straße konnten die Wassermassen nicht mehr aufnehmen.

Andreas Rosar/dpa

Berlin. Fahrer müssen aus Autos gerettet werden, ein Arbeiter verunglückt tödlich. In einem Thüringer Ort gellen morgens die Sirenen. Über Deutschland wüten auch am Sonntag Unwetter - und es soll weitere geben.

Blitze schlugen ein, Starkregen flutete Keller und Unterführungen, Autos wurden weggeschwemmt: In vielen Orten Deutschlands haben Unwetter am Wochenende immense Schäden verursacht.Schlimm betroffen waren gleich mehrere Orte in Thüringen. Im