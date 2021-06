Im rheinland-pfälzischen Braubach krachte ein Baum auf ein geparktes Auto.

Thomas Frey/dpa

Offenbach am Main. Wer ein Wochenende im Freien plant, muss aufpassen: Unwetter können wieder aufziehen. Doch in manchen Regionen soll auch die Sonne kräftig scheinen - die Temperaturen können fast 30 Grad erreichen.

Das Wochenende wird in weiten Teilen Deutschlands schwül-warm und gewittrig. Auch erneute Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen sind möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte. Das gelte für die Mi