Ermittlungen zu tödlichen Schüssen in Hannover und Celle

Die Spurensicherung der Polizei fotografiert den beschossenen Mercedes an der Herschelstraße in Hannover.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Zweimal an einem Tag sterben in Niedersachsen Menschen durch Schüsse. Die Behörden ermitteln. Zumindest in einem Fall zeichnet sich ein Motiv ab.

Eine Frau und ein Mann starben in Celle, ein Autofahrer in Hannover - nach den tödlichen Schüssen in Niedersachsen setzt die Polizei ihre Ermittlungen fort. Vor dem Amtsgericht Celle hatte gestern ein 78-Jähriger erst eine 49 Jahre alte Fra