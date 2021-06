Carolin Kebekus kritisiert gern und scharf die Katholische Kirche.

Rolf Vennenbernd/dpa

Köln. Carolin Kebekus hat sich in Ihrer ARD-Show den Umgang der Katholischen Kirche mit den Missbrauchsvorwürfen vorgenommen – insbesondere den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki.

Komikerin Carolin Kebekus (41) hat am Donnerstag in ihrer ARD-Show den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki persifliert. "In Köln prüfen wir sehr viel und sehr gerne, aber immer ohne Ergebnis", sagte sie im schwarzen Talar. Auf die Frag