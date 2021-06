Bizarre Debatte in den USA über die humanste Hinrichtungsmethode

Der elektrische Stuhl wird in den USA auch "Old Sparky" ("Alter Funkensprüher") genannt. Hier ein Exemplar in einem US-Polizeimuseum.

imago images/Martin Wagner

Washington. Die Todesstrafe ist in den USA ist nicht unumstritten. Aktuell dreht sich die Debatte allerdings vor allem darum, wie sich Verurteilte am wenigsten schmerzvoll und am schnellsten hinrichten lassen. Eine schwierige Frage.

Am 18, Juni soll im US-Bundesstaat South Carolina der rechtskräftig verurteilte Mörder Brad Sigmon hingerichtet werden. Freddie Owens, der bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle eine Angestellte tötete, soll am 25. Juni das gleiche Schi