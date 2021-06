Schüsse auf fahrendes Auto - 30-Jähriger in Hannover tot

Polizisten sichern den Tatort in Hannover.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Polizeieinsatz mitten in Hannover, gesperrte Straßen, Beamte der Spurensicherung vor Ort. Ein Mann wurde in einem Auto erschossen.

In der Innenstadt von Hannover ist am Donnerstagmittag ein 30-Jähriger in einem fahrenden Auto erschossen worden.Zwischen den Insassen zweier Autos habe es eine Auseinandersetzung gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Zeugen berichteten von m