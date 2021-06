Wieder ein Paar: Christian und Bettina Wulff.

imago images/Frank Sorge

Hannover. Der ehemalige Bundespräsident und die frühere First Lady Deutschlands haben nach ihrem Ehe-Aus wieder zueinander gefunden.

Ex-Bundespräsident Christian Wulff (61) und Bettina Wulff (47) sind im dritten Anlauf wieder zusammen. "Wir leben zusammen", sagte Bettina Wulff am Rande eines Benefizgolfturniers in ihrem Wohnort in Burgwedel der "Neuen Presse". Der Anwalt