Emilio Sakraya (l) als frischgebackener Vater Noah und Helgi Schmid als Baumi in einer Szene aus „One Night Off“. Die Amazon Studios drehen ihren ersten Spielfilm in Deutschland.

Tom Trambow/Amazon Prime/dpa

Köln. Ein überforderter Vater, eine Nacht allein mit Baby und ein chaotischer Kumpel - das sind die Eckpfeiler des ersten deutschen Spielfilms von Amazon Studios.

Die Amazon Studios drehen ihren ersten Spielfilm in Deutschland. Die Komödie „One Night Off“ mit Emilio Sakraya in der Hauptrolle wird in Köln und Umgebung entstehen, wie Amazon mitteilte. Neben Hauptdarsteller Sakraya („4Blocks“) sind in w