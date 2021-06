Niklas Hübner, Gruppenführer und Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Negernbötel, hält wie seine Kameraden nichts von der Umbenennung seines Heimatorts.

Bastian Fröhlig

Negernbötel. Die Grüne Jugend Segeberg will Negernbötel umbenennen. Den Anwohnern passt das gar nicht, wie unser Autor Bastian Fröhlig herausgefunden hat. Er hat sich auf Stimmenfang im Ort begeben.

Die Umbenennung ihres Dorfes Negernbötel ist Gesprächsthema zwischen zwei älteren Damen, die Sonnabendmittag am Gartenzaun klönen. „Da hat man sich ja wieder was ausgedacht. Was ein Blödsinn“, sagt eine der Damen. Sie ist über 80 Jahre alt,