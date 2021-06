Eskalierte Corona-Partys: Hamburg verbietet Alkohol an Hotspots

Nach den Partyausschreitungen am vergangenen Wochenende fixieren Polizisten im Schanzenviertel einen jungen Mann.

Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg. Tausende feierten, als gäbe es kein Corona und griffen obendrein Polizisten an. Der Senat reagiert energisch. Gute Nachrichten gibt es für die Innengastronomie.

Hamburg zieht die Zügel wieder an – zumindest für Menschen, die mit den Corona-Lockerungen verantwortungslos umgehen. Der Senat hat am Dienstag beschlossen, die Freiheiten für Partygänger an den Hotspots der Stadt deutlich einzuschränk