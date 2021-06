Der Echinger See, der unweit der Autobahn nördlich der bayerischen Hauptstadt liegt.

Peter Kneffel/dpa

Kopenhagen. Dem Sprung in den nächsten Badesee sollte in diesem Sommer nichts im Wege stehen. Die EU-Umweltagentur EEA gibt mit Blick auf die Wasserqualität von Europas Badestellen fast ausnahmslos grünes Licht.

Die Badegewässer in Deutschland bieten weiterhin überwiegend hervorragende Wasserbedingungen. Wie die Europäische Umweltagentur EEA in einem am Dienstag vorgelegten Bericht mitteilte, wiesen 89,9 Prozent aller im Jahr 2020 analysierten deut