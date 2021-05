Beim Absturz einer Gondel in Italien sind 14 Menschen ums Leben gekommen.

Turin . Nach dem Gondel-Absturz in Italien wurde der Junge schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile geht es ihm körperlich besser.

Der Zustand des bei dem Gondel-Absturz in Norditalien schwer verletzten Jungen bessert sich weiter. Der Fünfjährige habe zum ersten Mal leichte Nahrung zu sich genommen, teilte das Kinderkrankenhaus in Turin am Sonntagabend mit. Der israeli