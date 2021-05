18 Euro kostet der Eintritt zum Konzert der Punkrockband Teenage Bottlerocket, Umgeimpfte zahlen das 55-fache. (Archivfoto)

imago/Fotoarena/Emerson Santos

Washington. Dieser Kartenpreis hat es in sich: Ungeimpfte Besucher sollen für ein Konzert in Florida 1000 Dollar bezahlen. Diskriminierung – so lautet der Vorwurf aus dem Büro des Gouverneurs.

Der Eintritt für ein Konzert im US-Bundesstaat Florida soll für vollständig Geimpfte nur 18 US-Dollar (15 Euro) kosten, für ungeimpfte Gäste hingegen 1000 Dollar. Der Veranstalter betonte, es gehe bei dem "Rabatt" nicht darum, den Menschen