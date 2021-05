Boris Johnson hat seine Verlobte Carrie Symonds geheiratet.

Chris Jackson/AFP

London. Heimliche Hochzeit in London: Der britische Premierministers Boris Johnson und seine Verlobte Carrie Symonds haben sich das Ja-Wort gegeben.

In einer geheimen Zeremonie hat der britische Premierminister Boris Johnson (56) seine Verlobte Carrie Symonds (33) geheiratet. Ein Regierungssprecher bestätigte am Sonntag, was mehrere britische Zeitungen bereits am Samstagabend berichtet