Premierminister Boris Johnson und seine Verlobte Carrie Symonds haben geheiratet.

Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

London. Dass Boris Johnson seine Lebensgefährtin Carrie Symonds heiraten will - das war bekannt. Doch die Corona-Pandemie wirbelte die Pläne des Paars durcheinander.

In einer geheimen Zeremonie hat der britische Premierminister Boris Johnson (56) seine Verlobte Carrie Symonds (33) geheiratet. Ein Regierungssprecher bestätigte am Sonntag, was mehrere britische Zeitungen bereits am Samstagabend berichtet