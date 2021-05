Ein Notarzt verlässt den Tatort. Ein Mann ist am Freitag bei einem Polizeieinsatz in Hamburg erschossen worden.

Hamburg. Weil er mit einem Messer Polizisten bedrohte und sich nicht stoppen ließ, hat ein Beamter in Hamburg einen Mann erschossen. Eine mögliche Krankheit des 36-jährigen Libanesen beschäftigt nun die Einsatzkräfte.

Bei dem am Freitag bei einem Polizeieinsatz in Hamburg-Winterhude erschossenen Mann handelt es sich um einen 36 Jahre alten Libanesen. Das teilte die Polizei am Samstag in Hamburg mit. Zum Motiv des Mannes konnte die Polizei dagegen weiterh