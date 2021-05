Das Gipfelkreuz auf der Zugspitze leuchtet in der Sonne.

Sven Hoppe/dpa

Offenbach. Nach dem kalten Mai kommt jetzt der Frühsommer. Am Wochenende wird es in Deutschland deutlich wärmer und sonniger.

Mit Hoch Waltraud zieht so langsam der Frühsommer in Deutschland ein. Es gibt wieder mehr Sonne, und die Temperaturen steigen allmählich an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Am Sonntag klettern die Wert