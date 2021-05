Fans empört: Darum wurde "Friends: The Reunion" in China zensiert

"Friends" wurde von 1994 bis 2004 gedreht und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Die Stars der Sitcom - Jennifer Aniston (Foto), Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer - waren für ein einmaliges Wiedersehen der Charaktere wieder vor die Kamera getreten.

Jordan Strauss/dpa

Peking. Die Serie hat auch in China viele Fans und wird in Schulen zum Englischlernen empfohlen. In mehreren Städten gibt es Cafés, die dem beliebten Treffpunkt aus der Serie – Central Perk – nachempfunden sind. Jetzt sorgt jedoch eine Zensur-Maßnahme bei den Sitcom-Freunden für großen Wirbel.

Empörung bei den Fans der US-Kultserie "Friends" in China: Vor der Ausstrahlung der mit Spannung erwarteten Spezialfolge zum Wiedersehen der Hauptdarsteller haben staatliche Zensoren die Auftritte von Stars wie Lady Gaga, Justin Bieber und