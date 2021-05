Erneut Messerangriff auf Polizistin in Frankreich

Französische Soldaten sind im Einsatz, nachdem eine Polizistin in La Chapelle-Sur-Erdre mit einem Messer verletzt worden ist.

Loic Venance/AFP/dpa

La Chapelle-sur-Erdre. Immer wieder steht die französische Polizei im Fokus von gewalttätigen Angreifern. Nun hat ein Mann eine Polizistin mit einem Messer attackiert und ist anschließend stundenlang auf der Flucht.

Angst und Schrecken in einer französischen Kleinstadt: Wieder erschüttert ein Messerangriff auf eine Polizistin unser westliches Nachbarland. Ein Mann hatte am Freitagvormittag eine Polizeimitarbeiterin in der Nähe der Großstadt Nantes auf