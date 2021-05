In Nantes wurde eine Polizistin mit dem Messer attackiert.

imago-images / Fotostand / K. Schmitt

Nantes. Im französischen Nantes wurde offenbar eine Polizistin auf der Wache mit dem Messer attackiert. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Eine Polizistin ist Berichten zufolge in der Nähe der französischen Großstadt Nantes mit einem Messer verletzt worden – der Täter flüchtete. Die Gendarmerie Nationale warnte die Bevölkerung am Freitag via Twitter den Bereich in der Stadt La