Scarlett Johansson bekommt als Black Widow ein Solo-Abenteuer in der Marvel-Welt.

Marvel Studios/Walt Disney

Los Angeles. Der US-Kinosommer steht vor der Tür. Traditionell bringt Hollywood seine Blockbuster ab Ende Mai bis September auf die Leinwand. Nach dem Corona-Shutdown von 2020 steht die Branche nun in den Startlöchern.

Hollywood fährt nach der Pandemie-Durststrecke schweres Geschütz auf. Mit dem Schlachtruf "Wir sind zurück" feuerte "Terminator"-Star Arnold Schwarzenegger vor wenigen Tagen in einem Multiplex-Kinocenter in Los Angeles die Menge an. Der 73-