Transgender-Model Alex ist „Germany's Next Topmodel“

Romina (l-r), Alex, Dascha und Soulin laufen beim Finale der Model-Castingshow "Germany's next Topmodel" gemeinsam über den Laufsteg. Transgender-Model Alex wurde „Germany's Next Topmodel“. Im zweiten Jahr in Folge fand das Finale der ProSieben-Sendung unter Corona-Bedingungen ohne Publikum statt.

Willi Weber/ProSieben/dpa

Unterföhring. Zum ersten Mal in der Geschichte der Castingshow gewinnt ein Transgender-Model eine „GNTM“-Staffel. Das Motto in diesem Jahr: „Diversity“, also Vielfalt.

Transgender-Model Alex ist „Germany's Next Topmodel“. Die 23 Jahre alte Studentin aus Köln wurde zur Siegerin von Heidi Klums Castingshow gekürt. Im zweiten Jahr in Folge fand das Finale der ProSieben-Sendung unter Corona-Bedingungen ohne P