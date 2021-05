Dann ist wieder Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern möglich

Corona-Lockerungen: Ostsee-Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern ist wieder möglich.

imago images/Andre Gschweng

Schwerin. Der Ostsee-Urlaub kann kommen: Mecklenburg-Vorpommern lässt wieder Urlauber und Tagestouristen einreisen.

Das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern öffnet am 4. Juni für den bundesweiten Übernachtungstourismus. Eine Woche später, am 11. Juni, sind dann auch wieder Tagesausflüge in den Nordosten möglich, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SP