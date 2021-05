William und Kate beim Strandsegeln in Schottland

Herzogin Kate (r) und Prinz William beim Strandsegeln.

Phil Noble/PA Wire/dpa

St Andrews. Prinz William und Herzogin lernten sich vor 20 Jahren in Schottland kennen. Jetzt kehrten sie in ihre Unistadt zurück und lieferten sich gleich ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Ein rasantes Rennen am Strand mit windbetriebenen Fahrzeugen haben sich am Mittwoch Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) in der Stadt ihrer Studienzeit geliefert.Das royale Paar hatte sich vor 20 Jahren im schottischen St. Andrews kenn