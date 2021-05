Mann gilt als vermisst – seine Leiche steckt in einer Dino-Statue

Rätselhafter Tod: In der Nähe von Barcelona ist die Leiche eines Mannes in einer Dino-Statue entdeckt worden.

Lluis Gene/AFP

Barcelona. Die Polizei in Spanien steht vor einem Rätsel: In einer Dinosaurier-Statue ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Wie kam er nur dort hinein?

Ungewöhnlicher Leichenfund in Spanien: Im Inneren einer Dinosaurier-Statue aus Pappmaché ist in einem Vorort der katalanischen Hauptstadt Barcelona ein toter Mann entdeckt worden. Der leblose Körper wurde am Wochenende von einem Mann, der m