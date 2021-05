TV-Mitarbeiter filmt an Gondel-Absturzstelle und stirbt

Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore: Ein TV-Mitarbeiter will nach dem Gondel-Absturz Bilder machen und stirbt.

Vigili del Fuoco Firefighters/AP/dpa

Rom/Stresa. Bei dem Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore in Italien sind 14 Menschen ums Leben gekommen. Beim Filmen an der Absturzstelle stirbt auch noch ein Journalist.

In der Nähe der Seilbahn-Unglücksstelle am norditalienischen Monte Mottarone ist am Dienstag ein TV-Mitarbeiter gestorben. Der Mitarbeiter eines italienischen Medienunternehmens habe dort Aufnahmen machen wollen, bestätigte die Bergrettung