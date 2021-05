"Supermond" am Mittwoch – mit Schlechtwetter-Prognose

Am 27. April zeigte sich der Supermond über Berlin. Nun wird der letzte für 2021 erwartet.

dpa/Christophe Gateau

Darmstadt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag lohnt sich der Blick in den Himmel, sofern die Wolken aufreißen: Es ist "Supermond".

Der Mond bietet am Mittwoch einen besonders beeindruckenden Anblick: "Der nächste Vollmond am 26. Mai wird wieder ein besonders großer sein", sagte Sven Melchert, der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde. Er erscheine am Himmel dann