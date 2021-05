Dichter Verkehrauf der Autobahn.

Matthias Balk/dpa

München. Der ADAC rechnet damit, dass die Straßen am kommenden Wochenende wieder voll werden. Ein Grund: Seit Öffnung von Hotels und Ferienwohnungen sind bundesweit wieder mehr Urlauber unterwegs.

Der ADAC erwartet auch am letzten Mai-Wochenende viel Reiseverkehr auf Deutschlands Autobahnen.Zwar werde der Verkehr voraussichtlich weniger dicht ausfallen als am Pfingstwochenende, teilte der Automobilclub am Dienstag in München mit. All