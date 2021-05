Zahl der Corona-Toten in Indien steigt auf mehr als 300.000

Zwei Frauen betrauern in Neu Delhi den Tod eines Angehörigen.

Pradeep Gaur/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Neu Delhi. Indien hat bei der Zahl der offiziellen Corona-Toten eine weitere traurige Marke überschritten. Und die Dunkelziffer dürfte noch erheblich höher liegen.

Seit Pandemiebeginn sind in Indien mehr als 303.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das zeigen Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums vom Montag.Damit starben nach offiziellen Zahlen nur in den USA und in Brasi