Seilbahnunglück mit 14 Toten in Italien - Suche nach Ursache

Nach dem schrecklichen Seilbahnunglück mit 14 Toten in Italien beginnt die Suche nach den Ursachen.

-/Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese/dpa

Stresa. Der Absturz einer Gondel in Norditalien mit mehreren Toten gibt den Behörden noch Rätsel auf. Die Unfallursache wird untersucht. Weltweit sorgte das Unglück für Schlagzeilen.

Nach dem tödlichen Absturz einer Seilbahn in Norditalien geht die Suche nach der Unglücksursache weiter.Die Staatsanwaltschaft der Gemeinde Verbania in der Region Piemont übernahm die Ermittlungen. Die Gondel mit den Ausflüglern war am Sonn