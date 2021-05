Seilbahn stürzt in Italien ab: Mindestens neun Tote

Rettungskräfte stehen am Wrack der Gondel, die in der Nähe des Gipfels abgestürzt ist.

Uncredited/Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese/dpa

Rom. In Norditalien sind bei einem Seilbahnunglück mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Neun Menschen sind nach Angaben von Rettungskräften bei einem Seilbahnunglück in Norditalien ums Leben gekommen. Demnach war eine der Gondeln der Bahn westlich des Lago Maggiore am Sonntag in die Tiefe gestürzt. dpa/Vigili