Die Mutter war mit ihrem Kind auf einer Autobahn in Kalifornien unterwegs, als auf die geschossen wurde. Symbolfoto

imago images/Mario Aurich

Los Angeles. Ein sechsjähriger Junge ist in Kalifornien nach einem Streit im Straßenverkehr erschossen worden. Die Schwester des Jungen richtet einen emotionalen Appell an die Öffentlichkeit.

In den USA ist ein kleiner Junge nach einem Streit im Straßenverkehr durch einen Schuss getötet worden. Die Mutter des Sechsjährigen sei in Kalifornien auf einer Autobahn mit einem anderen Autofahrer in Streit geraten, berichteten lokale Me