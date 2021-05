Wettersturz: Gebirgs-Marathon in China endet in Tragödie

Am Ort des Unglücks suchen Rettungskräfte nach Vermissten.

-/XinHua/dpa

Baiyin. Innerhalb kürzester Zeit sank die Temperatur, Hagel nahm die Sicht, Decken wurden fortgeweht: In China haben mehr als 20 Teilnehmer eines Ultramarathons ihr Leben verloren.

Mindestens 21 Teilnehmer eines Bergmarathons im Nordwesten Chinas sind bei extremem Unwetter ums Leben gekommen.Acht weitere Teilnehmer des Ultramarathons in der Touristenattraktion des Steinwalds am Gelben Fluss in Baiyin wurden zur Behand