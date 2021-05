Rangerleiter Ole Behling steht an der Rabenwand im Nationalpark Berchtesgaden und blickt über den Königssee. (Zu dpa: Selfie-Touristen - Debatte um Betretungsverbot im Nationalpark)

Sabine Dobel/dpa

Ramsau bei Berchtesgaden. Posts in den sozialen Medien haben den früher unberührten Ort bekannt gemacht: Der Königsbachfall lockt immer mehr Touristen an. Nun will der Nationalpark Berchtesgaden die Notbremse ziehen.

Kristallklares Wasser, Bergpanorama, darunter glitzert der Königssee. Scheinbar allein in der Idylle posiert jemand fürs Foto: Die Natur-Pools am Königsbachfall im Nationalpark Berchtesgadener Land sind ein beliebtes Motiv in den sozialen M